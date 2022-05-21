Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Ebru Şahin Pınar Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir Ezgi Mola
IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'nin yeni verileri açıklandı. Açıklanan listede zirvedeki isim şaşırttı.
Ülkelerin sinema ve televizyon filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, Nisan ayının en popüler isimlerini belirledi. Geçen ay listede zirvede olan ünlü isim büyük düşüş gösterirken zirvenin yeni sahibi şaşırttı.
İşte en popüler oyuncular...
131
30. Cansu Dere
231
29. Burcu Biricik
331
28. Aras Bulut İynemli
431