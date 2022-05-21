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Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Ebru Şahin Pınar Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir Ezgi Mola

Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Ebru Şahin Pınar Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir Ezgi Mola

IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'nin yeni verileri açıklandı. Açıklanan listede zirvedeki isim şaşırttı.

Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Ebru Şahin Pınar Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir Ezgi Mola

 Ülkelerin sinema ve televizyon filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, Nisan ayının en popüler isimlerini belirledi. Geçen ay listede zirvede olan ünlü isim büyük düşüş gösterirken zirvenin yeni sahibi şaşırttı.

İşte en popüler oyuncular...

131
Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Ebru Şahin Pınar Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir Ezgi Mola

30. Cansu Dere

231
Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Ebru Şahin Pınar Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir Ezgi Mola

29. Burcu Biricik

331
Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Ebru Şahin Pınar Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir Ezgi Mola

28. Aras Bulut İynemli

431