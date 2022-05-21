Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Ebru Şahin Pınar Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir Ezgi Mola

Ülkelerin sinema ve televizyon filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, Nisan ayının en popüler isimlerini belirledi. Geçen ay listede zirvede olan ünlü isim büyük düşüş gösterirken zirvenin yeni sahibi şaşırttı.

İşte en popüler oyuncular...