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Zirvedeki ismi gören inanamadı! Aleyna Tilki Irmak Arıcı Hadise Hande Yener hüsrana uğradı

Zirvedeki ismi gören inanamadı! Aleyna Tilki Irmak Arıcı Hadise Hande Yener hüsrana uğradı

Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen liste Hadise, Hande Yener, Aleyna Tilki ve Irmak Arıcı'yı hüsrana uğrattı.

Zirvedeki ismi gören inanamadı! Aleyna Tilki Irmak Arıcı Hadise Hande Yener hüsrana uğradı

Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Hadise, Hande Yener, Aleyna Tilki ve Irmak Arıcı'ya fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi.

İşte en çok dinlenen şarkılar...

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Zirvedeki ismi gören inanamadı! Aleyna Tilki Irmak Arıcı Hadise Hande Yener hüsrana uğradı

30 - Zeynep Bastık - Marlon Brando

231
Zirvedeki ismi gören inanamadı! Aleyna Tilki Irmak Arıcı Hadise Hande Yener hüsrana uğradı

29 - Aleyna Tilki - Sır

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Zirvedeki ismi gören inanamadı! Aleyna Tilki Irmak Arıcı Hadise Hande Yener hüsrana uğradı

28 - Kerim Alaz, Irmak Arıcı - Toparlanmam Lazım

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