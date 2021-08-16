Zirvedeki ismi gören inanamadı! Aleyna Tilki Irmak Arıcı Hadise Hande Yener hüsrana uğradı
Online müzik akış servisi Spotify tarafından güncellenen liste Hadise, Hande Yener, Aleyna Tilki ve Irmak Arıcı'yı hüsrana uğrattı.
Dünyanın en büyük online müzik akış servisi Spotify, Hot Hits Türkiye listesini güncelledi. En çok dinlenen şarkıların belli olduğu listede Hadise, Hande Yener, Aleyna Tilki ve Irmak Arıcı'ya fark atıp zirveye yerleşen isim herkesi şaşkına çevirdi.
İşte en çok dinlenen şarkılar...
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30 - Zeynep Bastık - Marlon Brando
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29 - Aleyna Tilki - Sır
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28 - Kerim Alaz, Irmak Arıcı - Toparlanmam Lazım
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