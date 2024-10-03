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Ziraat Bankası'nın ardından Akbank konut kredisinde faizi düşürdü! Geri ödeme planı ortaya çıktı

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Ziraat Bankası'nın ardından Akbank konut kredisinde faizi düşürdü! Geri ödeme planı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde konut kredisinde faizi düşüren Ziraat Bankası'nın ardından bir hamle de Akbank'tan geldi. Banka kampanyaya ilişkin detayları duyurdu.

Ziraat Bankası'nın ardından Akbank konut kredisinde faizi düşürdü! Geri ödeme planı ortaya çıktı

Son dönemde konut satışları durma noktasına gelirken, bankalar harekete geçti. Kredi faizlerinde indirim kampanyaları peş peşe gelmeye başladı.

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Ziraat Bankası'nın ardından Akbank konut kredisinde faizi düşürdü! Geri ödeme planı ortaya çıktı

 Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası konut kredisinde faizi düşürmüştü. 

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Ziraat Bankası'nın ardından Akbank konut kredisinde faizi düşürdü! Geri ödeme planı ortaya çıktı

Banka "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında 60 aya kadar olan vadelerde faiz oranı yüzde 2.89’a, 120 aya kadar olan vadelerde ise yüzde 2.79’a indirmişti. 

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Ziraat Bankası'nın ardından Akbank konut kredisinde faizi düşürdü! Geri ödeme planı ortaya çıktı

120 ay vadede yüzde 2,79 faiz oranlı 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksidi 28 bin 966 lira oluyor. Yıllık maliyet oranı ise yüzde 39,7 olarak hesaplanıyor.

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