Ziraat Bankası promosyon bombasını patlattı! 5 bin liraya kadar yükseldi ödeme tarihi belli oldu
Ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağ-Kur'luların gözü promosyon ödemelerine çevrildi. Son olarak Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası ödeme tutarları güncellendi. Başvuru işlemini tamamlayanlar emekli promosyon ödemelerini 1 Kasım tarihi itibarıyla alabilecek.
Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Ödeme tarihine dikkat!
Başvurular 18.10.2022 tarihi itibari ile başlamış olup, promosyon ödemeleri ise 01.11.2022 tarihi itibari ile gerçekleşecektir.
Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
TÜRKİYE İŞ BANKASI
0- 1.499 TL/ Promosyon tutarı: 5.000 TL
1.500- 2.499 TL/ Promosyon tutarı: 6.250 TL
2.500 TL ve üzeri/ Promosyon tutarı: 7.500 TL