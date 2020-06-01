Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank konut, araba, mobilya kredisi faiz oranları
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yeni kredi paketiyle konut, otomobil, mobilya ve tatil kredilerinde faizleri düşürdü. Sıfır ve ikinci el konut ve otomobil kredilerinin örnek ödeme tabloları şöyle:
Kamu bankaları, konuttan taşıta mobilyadan tatile yeni kredi paketleri hazırladı. Sıfır konutlar için faiz oranı yüzde 0,64'e kadar düşürüldü. İkinci elde faiz yüzde 0,74 olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada paket için 'Cumhuriyet tarihinin en büyük kredi paketi' olacak demişti. İşte tüm ayrıntılar..
Konut kredisinde faiz yüzde 0,64'e iniyor
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak. Bankalardan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.
Sıfır konutlar için örnek kredi faizi ödeme tablosu
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
İkinci el konut kredisinde örnek faiz ödeme tablosu
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır." Konut kredisi başvuruları yarından itibaren şubelere yapılabilecek.