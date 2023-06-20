Zıpkınla 100 kiloluk dev orkinos avladı! Suyun altında 45 dakika uğraştı: O anlar kamerada!
ÇANAKKALE Boğazı açıklarında tüpsüz olarak zıpkınla 10 metre derinliğe dalış yapan eski milli sporculardan dalgıç Ozan Önen (43), 180 santimetre boyunda, 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı.
Çanakkale’de balık avı malzemeleri satan işyerinin sahibi ve zıpkınla balık avı eski milli takım sporcularından Ozan Önen, 17 Haziran tarihinde Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla avlanırken yaklaşık 10 metre derinlikte tüpsüz dalışla 180 santimetre boyunda, 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı.
Çanakkale’de balık avı malzemeleri satan işyerinin sahibi ve zıpkınla balık avı eski milli takım sporcularından Ozan Önen, 17 Haziran tarihinde Çanakkale Boğazı açıklarında zıpkınla avlanırken yaklaşık 10 metre derinlikte tüpsüz dalışla 180 santimetre boyunda, 100 kilo üzerinde orkinos balığı avladı.
Sonrasında orkinosun gücünü yitirdiğini ve kazananın kendisi olduğunu ifade eden Ozan Önen, “30 yıldır zıpkınla balık avı sporuyla ilgileniyorum.
Milli takım seviyesine kadar yükseldim. Yurtdışında ülkemizi temsil ettim. Şuanda işlerimden kalan zamanlarda denize çıkıyorum.