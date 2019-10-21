Zinedine Zidane: 3 puan almak istiyoruz
UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, “Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız, 3 puan almak istiyoruz” dedi. Takım kaptanı Sergio Ramos da Galatasaray maçında tek düşüncelerinin maçı kazanmak olduğunu söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray maçını kazanmak istediklerini dile getiren Zidane, “Yarınki maçı kazanmak çok istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’ne kötü başladık, yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
"Baskı tabii ki olacak"
Real Madrid’de 18 yıl çalıştığını kaydeden Zidane, “Baskı tabii ki olacak. Farklı ambiyanslar da olacak. Öncelikle yarınki maçı kazanıp 3 puanı almak istiyoruz” diye konuştu.
"Konuşulanlar beni tabii ki rahatsız ediyor"
Jose Mourinho’nun Real Madrid’in teknik direktörlük koltuğuyla adının geçmesine yönelik gelen bir soruya yanıt veren Zidane, “Geçmiş geçmişte kaldı, konuşulanlar beni tabii ki rahatsız ediyor. Fakat ben pozitif olacak ve elimden geleni yapacağım. Yarın 3 puanı almak istiyoruz” açıklamasını yaptı.