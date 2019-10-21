Zinedine Zidane: 3 puan almak istiyoruz

"Konuşulanlar beni tabii ki rahatsız ediyor"

Jose Mourinho’nun Real Madrid’in teknik direktörlük koltuğuyla adının geçmesine yönelik gelen bir soruya yanıt veren Zidane, “Geçmiş geçmişte kaldı, konuşulanlar beni tabii ki rahatsız ediyor. Fakat ben pozitif olacak ve elimden geleni yapacağım. Yarın 3 puanı almak istiyoruz” açıklamasını yaptı.