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Zincir markette dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayıp intihar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Zincir markette dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayıp intihar etti

DENİZLİ'den son gelen haber çok korkunç! Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.

Zincir markette dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayıp intihar etti

Beyazıt Caddesi'nde bir zincir markete giren Ahmet U. (52) boşanma aşamasındaki eşi Elif U. (47) ile karşılaştı. 

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Zincir markette dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayıp intihar etti

Ahmet U. ile Elif U. arasında tartışma çıktı. Ahmet U, yanında getirdiği tabancayla eşine doğru ateş edip, daha sonra aynı silahla intihar etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Zincir markette dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayıp intihar etti

Hayatını kaybeden Ahmet U'nun cenazesi morga kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadının tedavisi sürüyor.

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Zincir markette dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayıp intihar etti

Öte yandan Elif U'nun 3 kez koruma kararı aldırdığı öğrenildi.

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