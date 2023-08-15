Zincir markette dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayıp intihar etti
DENİZLİ'den son gelen haber çok korkunç! Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etti.
Beyazıt Caddesi'nde bir zincir markete giren Ahmet U. (52) boşanma aşamasındaki eşi Elif U. (47) ile karşılaştı.
Ahmet U. ile Elif U. arasında tartışma çıktı. Ahmet U, yanında getirdiği tabancayla eşine doğru ateş edip, daha sonra aynı silahla intihar etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Ahmet U'nun cenazesi morga kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadının tedavisi sürüyor.
Öte yandan Elif U'nun 3 kez koruma kararı aldırdığı öğrenildi.