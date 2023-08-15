Zincir markette dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını silahla yaralayıp intihar etti

Ahmet U. ile Elif U. arasında tartışma çıktı. Ahmet U, yanında getirdiği tabancayla eşine doğru ateş edip, daha sonra aynı silahla intihar etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif U, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.