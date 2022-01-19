Zincir marketlerin bomba yazışmaları çarşaf çarşaf yayınlandı: Abi bu ne ya şaka mısınız? Fiyatları niye çektiniz?

Beş zincir marketle bir tedarikçi firmaya kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararı belli oldu. Rekabet Kurumu’nun sitesinde yayınlanan kararda 5 zincir marketin tedarikçilerle beraber hareket ettikleri WhatsApp ve mail yazışmalarına da yansıdı.