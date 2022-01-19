Zincir marketlerin bomba yazışmaları çarşaf çarşaf yayınlandı: Abi bu ne ya şaka mısınız? Fiyatları niye çektiniz?
Rekabet Kurumu'nun fahiş fiyat soruşturmasında zam yaptığı gerekçesiyle ceza verdiği marketlere ilişkin gerekçeli kararda çarşaf çarşaf yazışmalar gün yüzüne çıktı. Zincir marketlerin yazışmalarının bütünü ortaya çıktı zam için 'Abi bu ne şaka mısınız? Fiyatı neden geri çektiniz' gibi birbirlerine sordukları ortaya çıktı.
Market fiyatlarına organize şekilde yapılan zam yazışmaları gün yüzüne çıktı. Rekabet Kurumu’ndan 2.7 milyar ceza alan 5 zincir marketle 1 tedarikçinin beraber hareket ettikleri yazışmalara da yansıdı. Yazışmalarda bir tedarikçi, zam yapmayan marketleri uyarıyor.
Beş zincir marketle bir tedarikçi firmaya kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararı belli oldu. Rekabet Kurumu’nun sitesinde yayınlanan kararda 5 zincir marketin tedarikçilerle beraber hareket ettikleri WhatsApp ve mail yazışmalarına da yansıdı.
Organize olalım
WhatsApp grubunda yağ tedarikçisi bir firmanın çalışanı bir market yöneticisine “Cuma gününe organize oluyoruz biz fiyat geçişinde. Sen (….) market ve öbür tarafları organize eder misin?. Cuma rafa yansıyacak” diyerek yazıyor. “Tamamdır” cevabı alan tedarikçi piyasaya devamlı müdahale ediyor.
WhatsApp yazışmalarında 5 litrelik ayçiçek yağının reyonda 35 lira olarak görülen etiket görselinin paylaşılması üstüne zincir market çalışanı “Güzel abi piyasa yükselirse problem yok. Bu arada raf fi yatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor” ifadesini kullanıyor.