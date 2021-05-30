Zincir marketlere yasak geliyor! BİM, A101, Migros, Şok, Carfursa pazar günleri kapalı olacak
Alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerle ilgili yeni yasa çalışması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hızlandı. Zincir marketler için bir dizi yasak getirilirken, mahalle bakkalını koruyucu düzenlemeler de yolda. İşte yeni yasa tasarısından ilk bilgiler...
Alışveriş merkezleri (AVM) ve zincir marketlerle ilgili yeni yasa tasarısı hızlandırıldı. Bakanlık temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, ilgili milletvekilleri önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir toplantı yapacak. Konu tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Düzenlemenin daha sonra Meclis gündemine taşınması ve AK Parti grubunda ele alınıp yasalaştırılması bekleniyor. Hazırlanan ve toplantıda üstünden geçilecek taslakta bulunan bazı düzenlemeler şöyle:
Zincir marketler pazar günü kapatılıyor
Küçük esnafın ve çalışanların korunması açısından zincir marketler pazar günleri saat 11'den önce açılamayacak. Pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde.
Haftanın bir günü AVM'lerin kapalı olması formülünün pandemide yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre ertelenebileceği üzerinde duruluyor.
Zincir marketlerin arası en az 2 kilometre olacak
Teklifte, mahalle bakkalları ve küçük esnafın korunması için bazı düzenlemeler yer alacak. Bunlardan biri mahalle bakkallarının 200 metre yakınında zincir market açılamaması olacak.