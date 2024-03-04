Zihinsel engelli genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu

Tek evlatları olan Esra’nın beyaz gelinlik hayalini gerçekleştirdikleri ve çocuklarının mutlu olduğu için daha da mutlu olduklarını söyleyen 44 yaşındaki Anne Gülşah Toplar, “Kızım gelinlik giymeyi çok istedi. Kızım gelinlik giymeyi çok arzuluyordu. Bizde o isteğini yerine getirmeye çalıştık Hatice sayesinde. Şu an 25 yaşında. Mental Retardasyon rahatsızlığı var. Okuma-yazma hiçbir şey yok. Çok geriden geliyor. Tek çocuğum. Onun mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Damatsız gelin.