Zeytinburnu karıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama var

Zeytinburnu'nda iddiaya göre, sokak içinde iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırırken, taşkınlık çıkartan bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Bu sırada bir grup elinde sopalarla polise saldırdı ve arbede yaşandı.