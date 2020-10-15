Zeytinburnu karıştı! İstanbul Valiliği'nden açıklama var
ZEYTİNBURNU'nda polis iki aile arasında çıkan kavgaya müdahale ederken yaşanan arbede sırasında silah sesleri duyuldu. Kurşunların isabet ettiği ve kavgada darp edilen olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Zeytinburnu'nda iddiaya göre, sokak içinde iki aile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini taşlı sopalı kavgaya bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan tarafları ayırırken, taşkınlık çıkartan bir kişiyi gözaltına almaya çalıştı. Bu sırada bir grup elinde sopalarla polise saldırdı ve arbede yaşandı.
Arbede sırasında silah sesleri duyuldu. Kurşunun isabet ettiği 1 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Bu arada, kavgada darp edilerek yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin açıklama:
İstanbul Valiliği, Zeytinburnu'ndaki silahlı kavgaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Tarafların ayrılması için görevlilerimiz müdahale ettikleri sırada, ellerinde silah ve sopalarla sokağa giren şahıslardan ikisi, hedef gözetmeksizin sağa sola ateş etmişler, bu şahıslardan silahını görevli polis memuruna doğrultan A.İ, polis memuru tarafından açılan ateş sonucu yaralanmıştır. Yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" denildi.