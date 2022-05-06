Zeytin ağaçlarında korkutan gelişme zeytinciliğe darbe olur

- 17 milyon adet zeytin ağacı varlığı ile Türkiye’nin önemli bir zeytin üretim merkezi durumundaki Muğla’da zeytin ağaçlarında başlayan kurumalar yetkilileri harekete geçirdi.

Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde ovada bulunan ağaçlarda başlayan kuruma her geçen gün artarken, ağaçların önce uç dallarında başlayan kuruma, köklere kadar iniyor ve ağaç tamamen kuruyor.



