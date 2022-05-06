Zeytin ağaçlarında korkutan gelişme zeytinciliğe darbe olur
MUĞLA Menteşe’nin Yerkesik Mahallesi ovasında bulunan zeytin ağaçlarında başlayan kurumalar her geçen gün artarken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ağaçlardan numune alarak tahlile gönderdi
- 17 milyon adet zeytin ağacı varlığı ile Türkiye’nin önemli bir zeytin üretim merkezi durumundaki Muğla’da zeytin ağaçlarında başlayan kurumalar yetkilileri harekete geçirdi.
Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde ovada bulunan ağaçlarda başlayan kuruma her geçen gün artarken, ağaçların önce uç dallarında başlayan kuruma, köklere kadar iniyor ve ağaç tamamen kuruyor.
Muğla bölgesinde üç yıldır yaşanan kuraklık ve iklim değişikliği sonucu çıkan orman yangınları sonucu Akbük bölgesinde de binlerce çam ağacı kurumuş ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlar kesilmişti.
Yerkesik sakinleri, zeytin ağaçlarındaki kurumanın geçen yıl başladığını ve kış aylarında da artarak devam ettiğini açıkladı. Yaz aylarının başında çok sayıda ağacın tamamen kuruduğunu belirten bölge sakinleri, kurumanın artarak devam etmesinden endişeli.
Yerkesik sakinlerinden Muzaffer Deniz, kurumaların devam etmesi durumunda bölge zeytininin tehdit altında olduğunu söyledi. Deniz, “Bu yıl zeytin ağaçlarında kısmi kurumalar dikkat çekti.