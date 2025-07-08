Zeytin Ağacı kadrosu yenilenmişti! Rüya Coriç konuk oyuncu olarak girecek...
Zeytin Ağacı 3. sezon için hazırlıklara başladı. Nuran Evren Şit’in güçlü kaleminden çıkan dizinin üçüncü sezonu yine Ayvalık ve İstanbul’da çekiliyor. Şükrü Özyıldız, Berk Cankat ve İlayda Akdoğan’ın el sıkıştığı "Zeytin Ağacı"na Rüya Coriç de konuk oyuncu olarak renk katacak. İşte dizinin yeni sezonu hakkında merak edilenler...
Nuran Evren Şit’in güçlü kaleminden çıkan dizinin üçüncü sezonu yine Ayvalık ve İstanbul’da çekiliyor. Şükrü Özyıldız, Berk Cankat ve İlayda Akdoğan’ın el sıkıştığı "Zeytin Ağacı"na Rüya Coriç de konuk oyuncu olarak renk katacak.
Netflix’in izlenme rekoru kıran yerli dizilerinden “Zeytin Ağacı”nın çekimleri önümüzdeki günlerde başlıyor.
Nuran Evren Şit’in güçlü kaleminden çıkan dizinin üçüncü sezonu yine Ayvalık ve İstanbul’da çekiliyor. Şükrü Özyıldız, Berk Cankat ve İlayda Akdoğan’ın el sıkıştığı diziye Rüya Coriç de konuk oyuncu olarak renk katacak.
Rüya Coriç, Erdem Tepegöz’ün yöneteceği dizide üniversite öğrencisi Beliz karakterine hayat verecek ve Ada’yla (Tuba Büyüküstün) yolları kesişen Beliz, kendi iç dünyasını keşfetmeye başlayacak.