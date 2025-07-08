Zeytin Ağacı kadrosu yenilenmişti! Rüya Coriç konuk oyuncu olarak girecek...

Nuran Evren Şit’in güçlü kaleminden çıkan dizinin üçüncü sezonu yine Ayvalık ve İstanbul’da çekiliyor. Şükrü Özyıldız, Berk Cankat ve İlayda Akdoğan’ın el sıkıştığı "Zeytin Ağacı"na Rüya Coriç de konuk oyuncu olarak renk katacak.