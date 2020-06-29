Zeynep Tokuş yaptığı hareketle herkesi şok etti hem de bu sefer teknede yaptı
Deli Yürek dizisinin oyuncusu Zeynep Tokuş, oyunculuğu bırakmasıyla yoga eğitmeni oldu. Tokuş'un Instagram paylaşımları, herkesin ağzını açık bıraktı.
1998 yılında Türkiye Güzeli seçilen, Deli Yürek dizisiyle gönüllere taht kuran Zeynep Tokuş, oyunculuk ile arasına mesafe koydu ve yoga eğitmenliğine başladı. Tokuş, yoga esnasındaki hareketlerini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşmaya başladı ve binlerce takipçiye ulaştı.
Şimdilerde tatilde olan Zeynep Tokuş, yogaya tatilde de ara vermedi ve Fethiye'de tekne ile açılan Tokuş, teknenin güverte kısmında güneşe karşı yoga, pilates yaptı.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tokuş, ''Hiç kimsenin gökyüzünü tavana çevirmesine izin verme'' notuyla paylaştı.
Peki, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken eski Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş kimdir?
Zeynep Tokuş, 1977, Ankara, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı.