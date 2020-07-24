Zeynep Şenpınar'ın annesi kızını katleden cani boksöre ilk bunu soracak
MUĞLA'da, erkek arkadaşı tarafından katledilen Zeynep Şenpınar'ın acılı annesi "İlk duruşmaya ben de katılacağım. Orada katile soracağım, 'Kızım sana ne yaptı ki öldürdün?', 'Sen Zeynep'i ne için öldürdün, ne yaptı sana? 'Sen, Zeynep'i öldürürken sana ne dedi?' diye soracağım.'' dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, 24 Mayıs günü, boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kemaloğlu, Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla göğsünden yaraladı. Aynı bıçakla intihar teşebbüsünde bulunan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kemaloğlu ise polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Selim Ahmet Kemaloğlu, tutuklandı.
Müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi: Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak, Kemaloğlu hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan iddianame hazırlandı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Selim Ahmet Kemaloğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının da müdahil olmak için başvuruda bulunduğu davanın ilk duruşması, 8 Ekim günü görülecek.
''Zeynep sen nasıl katile inandın?'': Anne Aruz Şenpınar, geçen Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs'ta öldürülen kızı Zeynep'in Bölükçam Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Anne Şenpınar, gözyaşları içinde, "Zeynep senin yerin burası değil. Zeynep sen nasıl katile inandın? Zeynep senin doğum günün oldu 17'sinde, sen yoktun" dedi.
''Zeynep kemiklerin sızlamasın, katilin için müebbet hapis istediler'': Kızının mezarını temizleyip, mezar taşını öpen Aruz Şenpınar, Pınar Gültekin'in öldürülmesine de isyan ederek, "O kızı niye bidona koyup yaktılar? O Pınar'ı niye benim Zeynep'im gibi öldürdüler? Zeynep kemiklerin sızlamasın, katilin için müebbet hapis istediler. İnşallah katil yattığı yerden çıkamaz" diye konuştu.