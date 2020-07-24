Zeynep Şenpınar'ın annesi kızını katleden cani boksöre ilk bunu soracak

''Zeynep sen nasıl katile inandın?'': Anne Aruz Şenpınar, geçen Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 24 Mayıs'ta öldürülen kızı Zeynep'in Bölükçam Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Anne Şenpınar, gözyaşları içinde, "Zeynep senin yerin burası değil. Zeynep sen nasıl katile inandın? Zeynep senin doğum günün oldu 17'sinde, sen yoktun" dedi.