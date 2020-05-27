Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu’yla ilgili korkunç gerçek
MUĞLA’da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’nun kasten yaralama ve cinsel saldırı gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay, bayram sabahı saatlerinde, Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Muğla'daki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Zeynep Şenpınar'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi ve ilk olarak Narlı Cemevi'nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Şenpınar'ın cenazesi Bölükçam Mahallesi Mezarlığı'nda 3 yıl önce ölen babası Bayram Şenpınar'ın yanında toprağa verildi. Zeynep Şenpınar'ın Fransa'da olan ikizi Kemal ile ağabeyi Salman Şenpınar ise koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamadı.
Kızı mezara konulmadan önce tabutuna sarılan anne Avruz Şenpınar, cinayet zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu'na lanet okudu. Acılı anne, kızının arkasından "Oy kurbanım sana Zeynep. Zeynep nasıl kıydılar sana her tarafın yara Zeynep. Katil kızımı parçaladın, katil. Ben bu katili nerde görürüm. Katil 1 tane vur, 2 tane vur, 3 tane vur. Sen nasıl her tarafını yaraladın" diye ağıt yaktı.