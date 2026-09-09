Zeynep Mestan kimdir? Türk futbolunda tarihi imza, Turgutluspor teknik direktörü oldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesini temsil eden Turgutluspor, teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Mestan kulüp tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu.İzmir doğumlu olan Zeynep Mestan, teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce kadınlar amatör liglerinde futbol oynadı. Genç çalıştırıcı, yeni sezonda Turgutluspor'un başarısı için saha kenarında mücadele verecek.
Turgutluspor, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi. Süper Amatör Küme'de mücadele eden Manisa ekibi, yeni sezon yapılanması kapsamında genç teknik direktör ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Zeynep Mestan, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde sözleşmeye imza atarak görevine başladı. Turgutluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır." denildi.
ZEYNEP MESTAN KİMDİR?
Turgutluspor'un yeni teknik direktörü Zeynep Mestan, 2004 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre Mestan'ın futbolculuk geçmişi de var.TFF kayıtlarına göre; genç teknik direktörün futbol kariyeri, İzmir ve Manisa ekiplerinde şekillendi.
HANGİ TAKIMLARIN FORMASINI GİYDİ?
Mestan'ın futbol kariyeri 2019 yılında Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor'la başladı. Mestan daha sonra Konak Belediyespor, Bornova Hitab, Soma Zafer Spor ve Gençlik ile Bornova Genç Yıldızlar Spor formaları giydi.
TFF kayıtlarında Zeynep Mestan'ın güncel kulübü Bornova Genç Yıldızlar Spor olarak görünüyor.