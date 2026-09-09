Zeynep Mestan kimdir? Türk futbolunda tarihi imza, Turgutluspor teknik direktörü oldu

Zeynep Mestan, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde sözleşmeye imza atarak görevine başladı. Turgutluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır." denildi.