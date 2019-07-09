Zeynep Mansur'un havuz fotoğrafına beğeni yağdı

Zeynep Mansur kimdir?: Zeynep Mansur, 22 Nisan 1976 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Mısırlı bir baba ve Arnavut Türk kökenli bir annenin dört çocuğunun üçüncüsüdür. İki abisi, bir kız kardeşi vardır. Babası Mısır’da yaşarken o annesi ile beraber Ankara’da yaşadı. Babasını dört yaşından sonra hiç görmedi.