Zeynep Mansur'un havuz fotoğrafına beğeni yağdı
Güzel şarkıcı Zeynep Mansur, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.
Güzel şarkıcı Zeynep Mansur, sosyal medya hesabından yayınladığı havuz fotoğrafıyla takipçilerini mest etti. 43 yaşındaki şarkıcı, havuzda çekilen fotoğrafını, "Yaz" notu ile Instagram'da paylaştı.
19
Zeynep Mansur'un fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
29
İşte Mansur'un bikinili havuz paylaşımı
39
Zeynep Mansur kimdir?: Zeynep Mansur, 22 Nisan 1976 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Mısırlı bir baba ve Arnavut Türk kökenli bir annenin dört çocuğunun üçüncüsüdür. İki abisi, bir kız kardeşi vardır. Babası Mısır’da yaşarken o annesi ile beraber Ankara’da yaşadı. Babasını dört yaşından sonra hiç görmedi.
49