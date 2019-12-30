Zeynep Korel'den Bergüzar Korel için bomba kaset iddiası 'Bedelini ödeyecek'
Halit Ergenç'le evli olan Bergüzar Korel'in Amerika'da yaşan ablası Zeynep Korel ile kavgası git gide büyüyor. Kaset iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda annesinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü anlatan Zeynep Korel, bu sefer 'kaset' iddiasıyla gündemi sarstı. Elinde Bergüzar Korel'e ait kaset olduğu iddia edilen abla Korel, şunları söyledi:
Bergüzar'ın kasetini sattığımı söyledi: ''Emel Müftüoğlu kardeşim Bergüzar Korel’i arayarak bir telefon numarası veriyor ve aramasını söylüyor. Aradığında telefona çıkan bir adam, benim ona Bergüzar’ın kasetini sattığımı söylüyor ve para vermesi halinde kaseti kendisine teslim edebileceğini söylüyor.''
Ortada kaset yok: ''Bunun üzerine de Bergüzar panikliyor ve annemle birlikte telefon numaralarını değiştiriyorlar. Ancak korkmalarına, panik yapmalarına gerek yok. Ortada kaset falan yok.''
Zeynep Korel ‘Magazin Noteri’ adlı programda veraset ilanı ile ilgili miras davası açacağını şu sözlerle dile getirmişti:
Hak talep etmedim: ''Babam hiçbir zaman aile olamadık demişti, haklıymış. Vefat ettiğinde mirasta hak talep etmedim.''