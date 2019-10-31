Zeynep Korel annesini ifşa etti Bergüzar Korel ve dayak itirafı olay oldu
Bergüzar Korel tarafından hakkında koruma kararı aldırılan Zeynep Korel, verdiği bir röportajda annesinden dayak yediğini belirterek gördüğü tüm şiddeti anlattı.
Geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan olayları arasında yerini alan Zeynep Korel, yaptığı bomba açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Annesi Hülya Darcan'ın, kardeşiyle arasını açtığını belirten Zeynep Korel, psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü itiraf etti.
Sabah'tan Tuğba Kalçık'a konuşan Korel, annesiyle babasının evliliğinin sorunlu olduğunu belirterek, hiç sevilmediğini düşündüğünü söyledi. Korel, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Bergüzar bana aylık yardım yapmadı: Annem beni uçurumdan attı. İki kızını birbirine kırdırdı. Kardeşimin evliliğiyle ilgili hiç konuşmadım, sadece ABD’deki işimi anlattım. Bergüzar bana aylık yardım yapmadı; istemem de zaten. Sadece kızım eğitim ve sağlık masraflarını karşılıyordu.
Şiddet gördüm: Babamdan da, annemden de şiddet gördüm. Babam dayak yiyerek büyüdüğü için ona bu durum normal geliyordu. Onu suçlamıyorum. Annem daha çok psikolojik şiddet uyguluyordu.