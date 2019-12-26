Zeynep Ergül'ün evinde ceset parçaları bulundu Müge Anlı itiraf ettirdi
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla cinayete kurban gittiği öğrenilen Mehmet Muharrem Erbay'ın kemik parçaları bulundu.
ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 3 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı olarak Cahit Ergül ve Zeynep Ergül ile birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Zeynep Ergül adli tıp şartıyla serbest bırakıldı. Dün canlı yayına bağlanan izleyici ise Zeynep Ergül'ün evinin yanındaki beton kulübeye dikkat çekti. Bu ihbar sonrası ise Mehmet Muharrem Elbay cinayeti ile ilgili yeni delillere ulaşıldı.
Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül, Müge Anlı'nın programına kızını aramak için katıldı. Kızına canlı yayında ulaşan Zeynep hanım 3 yıl önce kaybolan Mehmet Muharrem Erbay olayını çözüme ulaşılmasını sağladı. Muharrem Erbay'ın canice öldürülüp parçalara bölündüğü ve cesedin ayrı yerlere gömüldüğü canlı yayında ortaya çıktı.
Üzerine asit döktük
Canlı yayına gelen ihbarlar doğrultusunda Zeynep Ergül'ün "Evimin yanındaki bahçeye eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı. Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar. Müge Anlı bile aradı bulamadı" açıklamalarını yaptığı ortaya çıktı.
Ercan Bozkurt cinayeti itiraf etti
Bu ihbarlardan sonra canlı yayına katılan Cahit Ergül bütün suçlamaları reddetti. Zeynep Hanımın eski eşi Ercan Bozkurt ise cinayeti itiraf etti ve Cahit Ergül ile birlikte 5 kişi cinayet zanlısı olarak gözaltına alındı. Zeynep Ergül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.