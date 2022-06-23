Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'i fena ti'ye aldı! O paylaşıma yorum yağdı

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi olarak tanınan, sonrasında antrenörlüğe hızlı geçiş yapan Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel ile sezonu lüks bir otelde açtı. Geçtiğimiz günlerde Karabükspor ile yollarını ayıran Demirel, eşiyle üç gün baş başa tatil yaptı. Zeynep Demirel eşi Volkan'ın yıllar önce taktığı gözlüğü takıp fotoğraf paylaşarak "Bakın ne buldum.." yorumunu düştü. Eşi de o paylaşıma "Moda takip ediyorsun geriden" diyerek cevap verdi. Ünlü çiftin o paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü!