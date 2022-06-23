Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'i fena ti'ye aldı! O paylaşıma yorum yağdı
Uzun yıllar kariyerine kaleci olarak devam ettikten sonra, antrenörlüğe hızlı geçiş yapan futbolcu Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel ile sezonu açtı. Karabükspor ile yollarını ayıran Demirel, eşiyle üç gün baş başa tatil yaptı. Zeynep Demirel eşi Volkan'ın yıllar önce taktığı gözlüğü takıp fotoğraf paylaşarak "Bakın ne buldum.." yorumunu düştü. Eşi de o paylaşıma "Moda takip ediyorsun geriden" diyerek cevap verdi..
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi olarak tanınan, sonrasında antrenörlüğe hızlı geçiş yapan Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel ile sezonu lüks bir otelde açtı. Geçtiğimiz günlerde Karabükspor ile yollarını ayıran Demirel, eşiyle üç gün baş başa tatil yaptı. Zeynep Demirel eşi Volkan'ın yıllar önce taktığı gözlüğü takıp fotoğraf paylaşarak "Bakın ne buldum.." yorumunu düştü. Eşi de o paylaşıma "Moda takip ediyorsun geriden" diyerek cevap verdi. Ünlü çiftin o paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düştü!
Sezonu açtılar..
Karabükspor’dan ayrılan antrenör Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel sezonu lüks bir otelde açtı.
Üç gün baş başa tatil yaptılar
Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel üç gün baş başa tatil yaptı.
Kısa kaçamak
Bu kısa kaçamağın ardından Bodrum’daki evlerine geçtiler.