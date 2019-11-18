Zeynep Casalini anneanne oluyor kızı Ceren Sarp Engin 5 aylık hamile

Zeynep Casali'nin kızı Ceren Sarp, Instagram hesabından ''İlk 3 ay korkunç Bodrum sıcağı ve ailemizdeki herkes gibi benim için de bulantı ve kusamamakla geçti! Bir daha hamile kalırsam ilk 3 ay ne yaparım bilmiyorum'' paylaşımında bulundu.