Zeynep Casalini anneanne oluyor kızı Ceren Sarp Engin 5 aylık hamile
Geçtiğimiz ay kızı Ceren Sarp'ı müzisyen Necmettin Engin ile evlendiren Zeynep Casalini, anneanne olmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz ay Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen sade bir törenle kızı Ceren Sarp'ı müzisyen sevgilisi Necmettin Engin'le evlendiren Zeynep Casalini, 49 yaşında anneanne olmaya hazırlanıyor.
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Zeynep Casali'nin kızı Ceren Sarp Engin, sosyal medya hesabı Instagram'dan hamileliğini duyurdu, Engin, 5 aylık hamile olduğunu söyledi.
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Zeynep Casali'nin kızı Ceren Sarp, Instagram hesabından ''İlk 3 ay korkunç Bodrum sıcağı ve ailemizdeki herkes gibi benim için de bulantı ve kusamamakla geçti! Bir daha hamile kalırsam ilk 3 ay ne yaparım bilmiyorum'' paylaşımında bulundu.
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Öte yandan çiftin İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen düğün töreninde nikah şahitliğini Türkan Şoray ve Alişan Topaloğlu yapmıştı.
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