Zeynep Beşerler'den, İlhan İrem'in ölümünden sonra olay çıkaracak sözler!

İlhan İrem'İn vefatıyla ilgili paylaşım yapan oyuncu Zeynep Beşerler, büyük ilgi çekti. Paylaşıma yazdığı o notla sosyal medyayı salladı. Organ bağışına destek olunmadığını söyleyerek sitem eden oyuncu, "Maalesef bu ülkede giden değerli" dedi.