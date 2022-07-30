Zeynep Beşerler'den, İlhan İrem'in ölümünden sonra olay çıkaracak sözler!
Oyuncu Zeynep Beşerler, İlhan İrem'in ölümünün ardından öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya hesabından İlhan irem'in vefatıla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşıma yazdığı notla gündeme bomba gibi düştü. Bakın Beşerler, kime nasıl sitem etti...
İlhan İrem'İn vefatıyla ilgili paylaşım yapan oyuncu Zeynep Beşerler, büyük ilgi çekti. Paylaşıma yazdığı o notla sosyal medyayı salladı. Organ bağışına destek olunmadığını söyleyerek sitem eden oyuncu, "Maalesef bu ülkede giden değerli" dedi.
'Konuşamıyorum', 'Anlasana' ve 'Yazık oldu Yarınlara' gibi unutulmaz şarkıların sahibi İlhan İrem, bir süredir diyalize bağlandığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ölümüyle başta ailesini ve sanat camiasını yasan boğan İlhan İrem'le ilgili en dikkat çeken paylaşım oyuncu Zeynep Beşerler'den geldi.
Eşi, vasiyetini açıkladı
Uzun süredir böbrek rahatsızlığıyla mücadele eden İlhan İrem, diyalize girdiği hastanede hayatını kaybetti. 67 yaşında vefat eden İrem'in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken eşi Hansu İrem, sanatçının vasiyetini açıkladı.