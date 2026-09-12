Zeynep Bastık'tan "hamile" iddialarına yanıt! "Bebek geliyor mu?"
2 Eylül akşamı İzmir'in Çeşme ilçesinde sevgilisi Serkay Tütüncü ile nikah masasına oturdu. Güzel şarkıcının düğününde hamilelik iddiaları gündeme gelmişti. Zeynep Bastık hamile olduğu yönündeki söylentilere ilk kez yanıt verdi.
2 Eylül akşamı İzmir'in Çeşme ilçesinde sevgilisi Serkay Tütüncü ile nikah masasına oturan şarkıcı Zeynep Bastık hamile olduğu yönündeki söylentilere ilk kez yanıt verdi.
Oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile Çeşme'de evlenen şarkıcı Zeynep Bastık, hamile olduğuna dair iddialara ilk kez sanal medya hesabından yanıt verdi.
'Dargın', 'Yalan', 'Lan', 'Ara' gibi hit şarkılarıyla üne kavuşan şarkıcı Zeynep Bastık, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Ünlü isim, uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü'den Paris'te romantik bir evlenme teklifi almıştı.
Sade bir törenle nişanlanan ikili, 2 Eylül akşamı İzmir'in Çeşme ilçesinde ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. İkiliyi, mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmamıştı.
Sade bir törenle nişanlanan ikili, 2 Eylül akşamı İzmir'in Çeşme ilçesinde ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. İkiliyi, mutlu günlerinde sevenleri yalnız bırakmamıştı.
Zeynep Bastık, nikahtan yeni kareleri Instagram hesabından ''Gözlerimizin ilk buluştuğu günden beri biliyordum evleneceğimizi.. Hayatımın aşkı.. Ruh ikizim.. Sevgilim.. Evim.. Kocam'' notuyla paylaşmıştı.
HAMİLE İDDİASI
Düğünde konuşulan dedikoduya göre ünlü şarkıcının hamile olduğu iddia edildi. Basında ve sosyal medyada 'Zeynep Bastık hamile' iddiası kulaktan kulağa hızlıca yayılmaya devam ediyor.
DEDİKODULARA YANIT VERDİ
33 yaşındaki şarkıcı, hamile olduğu iddialarına ilk kez yanıt verdi. Instagram'da takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan Bastık, konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Zeynep Bastık, bir takipçisinin 'Bebek geliyor bence' yorumuna ''Gelmiyor.. Ne meraklısınız hemen hamile kalmama ya. Gelinlikte de düz balenlerin öne gelmesinden ötürü şişmeler yapmış, göz yanıltmış foto videolarda ara ara. Henüz hamile değilim. Teşekkürler'' sözleriyle cevap verdi.Ünlü şarkıcı bu paylaşımının ardından hamile olduğu iddialarını kesin bir dille yalanlamış oldu.