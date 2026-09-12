Zeynep Bastık'tan "hamile" iddialarına yanıt! "Bebek geliyor mu?"

Zeynep Bastık, bir takipçisinin 'Bebek geliyor bence' yorumuna ''Gelmiyor.. Ne meraklısınız hemen hamile kalmama ya. Gelinlikte de düz balenlerin öne gelmesinden ötürü şişmeler yapmış, göz yanıltmış foto videolarda ara ara. Henüz hamile değilim. Teşekkürler'' sözleriyle cevap verdi.Ünlü şarkıcı bu paylaşımının ardından hamile olduğu iddialarını kesin bir dille yalanlamış oldu.