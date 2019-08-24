Zeynep Bastık'tan Emine Bulut'un kızı için takdirlik hamle! Herkesi davet etti
KIRIKKALE'de yaşanan eski koca dehşeti sonucu ölen Emine Bulut'un kızı için son dönemin popüler şarkıcısı Zeynep Bastık'tan takdirlik bir hamle geldi.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut'un küçük kızına konser gelirini bağışlayacağını sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla açıkladı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Zeynep Bastık, "28 Ağustos'ta Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine'nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağız. Sanatçı dostlarımdan da destek olmak isteyen olursa herkesi sahnemi paylaşmaya bekliyorum" dedi.
Zeynep Bastık, konser gelirini bağışlayacağını neden sosyal medyadan duyurduğuna dair ise Instagram hesabından şu açıklama ile cevap verdi:
28 Ağustos’ta Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine’nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağız. Sanatçı dostlarımdan da destek olmak isteyen olursa herkesi sahnemi paylaşmaya bekliyorum. Ne kadar büyürsek, ne kadar destek toplarsak, kaç kişiye ulaşırsak o kadar iyi.