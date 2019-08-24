Zeynep Bastık'tan Emine Bulut'un kızı için takdirlik hamle! Herkesi davet etti

28 Ağustos’ta Çeşme Amfi Tiyatrodaki konserimin tüm gelirini Emine’nin kızının eğitimi ve psikolojik desteği için ilgililere bağışlayacağız. Sanatçı dostlarımdan da destek olmak isteyen olursa herkesi sahnemi paylaşmaya bekliyorum. Ne kadar büyürsek, ne kadar destek toplarsak, kaç kişiye ulaşırsak o kadar iyi.