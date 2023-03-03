Zeynep Bastık'ın başına iş aştı! YouTube'tan kaldırıldı para cezası kesildi nedeni ise...
Zeynep Bastık'ın, YouTube kanalına yüklediği video başına iş açtı. 10 milyon izlenmesi olan müzik videosu YouTube'tan kaldırılırken Zeynep Bastık'a da para cezası kesildi. İşte haberin ayrıntıları...
Sosyal medyada verdiği iddialı pozlarla uzun süredir gündemde olan Zeynep Bastık büyük yıkıma sebep olan depremler sonrası sosyal medya paylaşımlarına ara vermişti.
Enkaz altında kalan Ayfer'in enkazdan çıkarken Zeynep Bastık şarkısı istemesiyle son dönemde gündeme gelen Bastık bu olaydan çok etkilendi.
Ayfer ve kardeşine ulaşarak moral veren Bastık, "Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi yanlarında olacağıma da söz veriyorum" demişti. Bastık, uzun süredir paylaşım yapmayınca hayranlarından pek çok mesaj aldı.
Bunun üzerine Zeynep Bastık açıklama yaparak "Geçirdiğimiz bu kötü zamanlardan dolayı mentalimi toparlamakta herkes gibi güçlük çekiyorum" dedi.