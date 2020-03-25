Zeynep Bastık'a dünyaca ünlü futbolcudan olay mesaj canlı yayında attı

Koronavirüs nedeniyle evine kapananlar için ünlü isimler harekete geçti. Sosyal medya hesapları Intagram'dan canlı yayın açarak sevenleriyle buluşuyorlar. Bu ünlülerden biri de Zeynep Bastık oldu. Bastık, Instagram'da canlı yayın yaparken ilginç bir an yaşandı.