Zeynep Bastık Tolga Akış evliliğinde ortalığı karıştıran iki aldatma iddiası!
Kendine has sesi, yorumuyla adından söz ettiren Türk pop müziğinin yıldızı Zeynep Bastık geçtiğimiz temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile dünya evine girmişti! Ayrılık iddialarıyla gündeme gelen çift, temmuz ayında mahkemeye başvuracağını söylemişti! Köşe yazarı Orkun Ün'ün çift ile ilgili ortalığı karıştıracak bomba iddiaları ihanet sorusunu gündeme getirdi!
Geçtiğimiz temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile dünya evine giren, kendine has sesi, yorumuyla adından söz ettiren Türk pop müziğinin parlayan yıldızı Zeynep Bastık ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti! Çift temmuz ayında mahkemeye başvuracağını söylemişti! Köşe yazarı Orkun Ün'ün çift ile ilgili ortalığı karıştıracak bomba iddiaları ihanet sorusunu gündeme getirdi!
Boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırtmıştı
Son dönemlerde sesiyle adından söz ettiren sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la 3 yıllık beraberliğin ardından 7 Temmuz 2021’de Çeşme’de evlenmişti. Çift boşanma kararı alarak yakınlarını şaşırtmıştı.
Ulus'ta yeni daire kiralamıştı
Zeynep Bastık, evliliği bitirmek konusunda eşiyle anlaşmaya vardıktan sonra birlikte yaşadıkları Levent’teki evden ayrılmış ve kendine Ulus’ta yeni bir daire kiralamıştı.
Mahkemeye temmuz ayında başvuracaklar
Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.