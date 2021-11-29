Zeynep Bastık reklam jingle seslendirme ücretini 300 bin liraya yükseltti
Son dönemde yıldızı parlayan ve üst üste reklam teklifleri alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ücretini yükseltti. İşte Bastık'ın talep ettiği dudak uçuklatan rakam...
YouTube'dan yayınladığı cover parçalar ve yaz dizisi müzikleri ile tanınan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, reklam jingle’larında sesini kullanmak isteyen markalar için kaşesini 300 bin lira olarak belirledi.
Son dönemde 'Marlon Brando' şarkısında ünlü şarkıcı Edis'le yaptığı dans ile gündeme gelen Zeynep Bastık son günlerde 'kaşe'sine yaptığı zam ile sosyal medyanın dilinde...
Ünlü şarkıcı, reklam jingle’larında sesini kullanmak isteyen markalar için kaşesini 300 bin lira olarak belirledi.
Eşi Tolga Yüce aynı zamanda menajeri olan Zeynep Bastık, sesini kullanarak reklam jingle'ı yapmak isteyenlerden bundan sonra tam 300 bin lira talep edecek.