Zeynep Bastık müjdeyi verdi! Hayranlarını sevindirecek haber
Son yılların sevilen sanatçılarından Zeynep Bastık, hayranlarını sevindirecek haberi verdi.
Her Mevsim Yazım, Şahaneyim, Uslanmıyor Bu şarkılarıyla bir anda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Zeynep Bastık, önceki akşam şarkıcı Berkay’ın Harbiye konserinde görüntülendi. Konserde keyifli anlar geçiren genç şarkıcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Gazetecilerle sohbet eden 27 yaşındaki Zeynep Bastık hayranlarıan müjdeli haberi duyurdu.
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Genç şarkıcı Zeynep Bastık, bu yıl Mayıs ayına kadar konser vermeyeceğini, bu süre zarfında yeni şarkılar hazırladığını duyurdu.
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Öte yandan albüm hazırlığının da devam ettiğini söyleyen Zeynep Bastık, sevenlerine “bu yılı üretim yılı olarak kabul edip bol bol şarkı çıkarıyorum” dedi.
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