Zeynep Bastık müjdeyi verdi! Hayranlarını sevindirecek haber

Her Mevsim Yazım, Şahaneyim, Uslanmıyor Bu şarkılarıyla bir anda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Zeynep Bastık, önceki akşam şarkıcı Berkay’ın Harbiye konserinde görüntülendi. Konserde keyifli anlar geçiren genç şarkıcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.