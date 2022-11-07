Zeynep Bastık ''Güvende değilim'' dedi konserini terk etti

Daha önce Ece Seçkin'in konserde yüzüne telefon atılmasına benzer bir olay yaşayan Bastık açıklamasında "Gece ikazlarıma rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi yaralanmadan kıl payı kurtulduğum, sahneye atılan şu şişesiyle devam etti" dedi.