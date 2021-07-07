Zeynep Bastık evleniyor düğün öncesi çılgın bekarlığa veda! Ünlüler akın etti
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık evleniyor! Reklamcı Tolga Akış ile nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, dün Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenledi. Partiye çiftin ünlü arkadaşları akın etti.
Zeynep Bastık (27), üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Akış (37) ile bugün evleniyor. Çift, sade bir törenle Çeşme'de hayatlarını birleştirecek. İkili, nikah öncesi dün bekarlığa veda partisi düzenledi.
Alaçatı'daki bir otelde düzenlenen davete birbirinden ünlü isimler katıldı. Eğlenceli kareler de sosyal medyadan paylaşıldı. Bastık ve Akış, akşam da partiyi sürdürdü. Çift, yakın dostlarına önce yemek verdi ardından da müzik eşliğinde eğlendi.
Gündüz havuz başındaki eğlence sonrasında Bastık, akşam için göbeği açık göğüs dekolteli beyaz bir elbise giymeyi tercih etti.
Ünlü şarkıcı Edis de geceye katılanlar arasındaydı. Edis, şarkılarıyla herkesi eğlendirdi.