Zeynep Bastık evleniyor düğün öncesi çılgın bekarlığa veda! Ünlüler akın etti

Alaçatı'daki bir otelde düzenlenen davete birbirinden ünlü isimler katıldı. Eğlenceli kareler de sosyal medyadan paylaşıldı. Bastık ve Akış, akşam da partiyi sürdürdü. Çift, yakın dostlarına önce yemek verdi ardından da müzik eşliğinde eğlendi.