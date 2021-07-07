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Zeynep Bastık evleniyor düğün öncesi çılgın bekarlığa veda! Ünlüler akın etti

Zeynep Bastık evleniyor düğün öncesi çılgın bekarlığa veda! Ünlüler akın etti

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık evleniyor! Reklamcı Tolga Akış ile nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, dün Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenledi. Partiye çiftin ünlü arkadaşları akın etti.

Zeynep Bastık evleniyor düğün öncesi çılgın bekarlığa veda! Ünlüler akın etti

Zeynep Bastık (27), üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Akış (37) ile bugün evleniyor. Çift, sade bir törenle Çeşme'de hayatlarını birleştirecek. İkili, nikah öncesi dün bekarlığa veda partisi düzenledi.

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Zeynep Bastık evleniyor düğün öncesi çılgın bekarlığa veda! Ünlüler akın etti

Alaçatı'daki bir otelde düzenlenen davete birbirinden ünlü isimler katıldı. Eğlenceli kareler de sosyal medyadan paylaşıldı. Bastık ve Akış, akşam da partiyi sürdürdü. Çift, yakın dostlarına önce yemek verdi ardından da müzik eşliğinde eğlendi.

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Zeynep Bastık evleniyor düğün öncesi çılgın bekarlığa veda! Ünlüler akın etti

Gündüz havuz başındaki eğlence sonrasında Bastık, akşam için göbeği açık göğüs dekolteli beyaz bir elbise giymeyi tercih etti.

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Zeynep Bastık evleniyor düğün öncesi çılgın bekarlığa veda! Ünlüler akın etti

Ünlü şarkıcı Edis de geceye katılanlar arasındaydı. Edis, şarkılarıyla herkesi eğlendirdi.

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