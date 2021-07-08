Zeynep Bastık evlendi kocası Tolga Akış kimdir? işte gelinliği düğün fotoğrafları
Zeynep Bastık ve Tolga Akış evlendi, düğüne adeta ünlüler akın etti. Reklamcı Tolga Akış ile ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın düğünü adeta bir karnaval gibi renkli görüntülere sahne oldu. Zeynep Bastık'ın gelinliği özellikle sosyal medyada çok konuşuldu ve beğenildi.
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve reklamcı Tolga Akış, geçtiğimiz gün Çeşme Alaçatı'da düzenledikleri bekarlığa veda partisinin ardından dün akşam eğlenceli bir düğünle dünya evine girdi. En az bekarlığa veda geceleri kadar çılgın bir parti havasında geçen düğünlerine de birbirinden renkli simalar katıldı.
Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine girdi.
Gelinlik seçimi ile tam puan aldı
Nikah öncesi düzenlediği bekarlığa veda partisi fotoğrafları ile ne kadar çılgınca eğlendiklerini gözler önüne seren Zeynep Bastık, düğün fotoğrafları ve özellikle gelinlik seçimi ile sosyal medya kullanıcılarından tam puan aldı.
Çiftin nikahına katılanlar arasında Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti de vardı. Oğuzhan Koç, aynı zamanda çiftin nikah şahitliğini de üstlendi.