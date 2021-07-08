Zeynep Bastık evlendi kocası Tolga Akış kimdir? işte gelinliği düğün fotoğrafları

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve reklamcı Tolga Akış, geçtiğimiz gün Çeşme Alaçatı'da düzenledikleri bekarlığa veda partisinin ardından dün akşam eğlenceli bir düğünle dünya evine girdi. En az bekarlığa veda geceleri kadar çılgın bir parti havasında geçen düğünlerine de birbirinden renkli simalar katıldı.