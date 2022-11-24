Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda sahne alacak! Kazanacağı para ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası töreninde Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak. BTS, Nicki Minaj ve Shakira gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşacak Bastık'ın Dünya Kupası sahnesinden kazanacağı para da ortaya çıktı.
Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası’nda dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye’den tek isim Zeynep Bastık oldu.
Son dönemde iç çamaşırlı pozlarını paylaşarak gündeme gelen Zeynep Bastık kazancıyla da dikkat çekiyor.
Kazandığını gayrimenkule yatıran Bastık, Dünya Kupası'nda da sahne alacak.
Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda; Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.