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Zeynep Bastık 29 yaşına girdi boşanmadan önce kocasıyla partiledi!

Zeynep Bastık 29 yaşına girdi boşanmadan önce kocasıyla partiledi!

Bir senelik evli olduğu eşi Tolga Akış ile boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz gün 29 yaşına bastı. Şarkıcı 29. yaş gününü arkadaşlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisi ile kutladı. Bastık'ın arkadaşlarının arasında eski eşinin olması da dikkatlerden kaçmadı.

Zeynep Bastık 29 yaşına girdi boşanmadan önce kocasıyla partiledi!

Bir yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti geçtiğimiz ay ayrılma kararı almışlardı.

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Zeynep Bastık 29 yaşına girdi boşanmadan önce kocasıyla partiledi!

Milyonlarca hayranı bulunan 29 yaşındaki ünlü şarkıcı meslektaşı ve yakın arkadaşı Edis ile yaptığı danslarla uzun süre gündeme gelmişti.

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Zeynep Bastık 29 yaşına girdi boşanmadan önce kocasıyla partiledi!

Ayrılma aşamasında olan çift için ihanet yüzünden bir yıl bile evli kalamadılar iddiaları çıkmış ve çift bunu yalanlamıştı.

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Zeynep Bastık 29 yaşına girdi boşanmadan önce kocasıyla partiledi!

Geçtiğimiz gün 29 yaşına giren Zeynep Bastık yaş gününü arkadaşlarının yaptığı sürpriz doğum günü partisi ile kutladı. Partiye şarkıcının çok sayıda dostu katılırken, iki isim dikkatlerden kaçmadı.

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