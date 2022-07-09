Zeynep Bastık 29 yaşına girdi boşanmadan önce kocasıyla partiledi!
Bir senelik evli olduğu eşi Tolga Akış ile boşanma kararı alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz gün 29 yaşına bastı. Şarkıcı 29. yaş gününü arkadaşlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisi ile kutladı. Bastık'ın arkadaşlarının arasında eski eşinin olması da dikkatlerden kaçmadı.
Bir yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış çifti geçtiğimiz ay ayrılma kararı almışlardı.
Milyonlarca hayranı bulunan 29 yaşındaki ünlü şarkıcı meslektaşı ve yakın arkadaşı Edis ile yaptığı danslarla uzun süre gündeme gelmişti.
Ayrılma aşamasında olan çift için ihanet yüzünden bir yıl bile evli kalamadılar iddiaları çıkmış ve çift bunu yalanlamıştı.
Geçtiğimiz gün 29 yaşına giren Zeynep Bastık yaş gününü arkadaşlarının yaptığı sürpriz doğum günü partisi ile kutladı. Partiye şarkıcının çok sayıda dostu katılırken, iki isim dikkatlerden kaçmadı.