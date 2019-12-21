Zeynep Alkan'ın bu sefer derin dekoltesi değil o ayrıntı konuşuldu

Son olarak babası Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kırk Yalan' isimli filmde rol alan Zeynep Alkan, filmin galası için derin sırt ve bacak dekolteli bir elbise tercih etti. Sıklıkla dekoltesi ile gündeme gelen Alkan'ın takipçileri ise artık derin dekoltesini konuşmayı bıraktı ve elbisesinin ütüsüz olması eleştirilerin yağmasına neden oldu.