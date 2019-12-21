Zeynep Alkan'ın bu sefer derin dekoltesi değil o ayrıntı konuşuldu
Son zamanlarda sürekli seksi pozlarlarıyla konuşulan Zeynep Alkan'ın bu sefer derin dekoltesi yerine elbisesindeki o ayrıntı konuşuldu, eleştiri oklarının hedefi oldu.
Sosyal medyada yaptığı cesur ve ilginç paylaşımlarla gündeme gelen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, son olarak Taksim'de bir sosyal deney için keçi gezdirmesiyle konuşulmuştu. Alkan, bu ilginç eyleminin ardından yeniden cesur pozlarıyla konuşulmaya başlandı.
Son olarak babası Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kırk Yalan' isimli filmde rol alan Zeynep Alkan, filmin galası için derin sırt ve bacak dekolteli bir elbise tercih etti. Sıklıkla dekoltesi ile gündeme gelen Alkan'ın takipçileri ise artık derin dekoltesini konuşmayı bıraktı ve elbisesinin ütüsüz olması eleştirilerin yağmasına neden oldu.
Ayrıca Zeynep Alkan'ın gala elbisesiyle yaptığı paylaşımlara Photoshop yaptığı da iddia edildi ve takipçilerinin rüküş bulduğu Zeynep, kırışmış elbisesinden dolayı eleştiri yağmuruna tuttu.
Öte yandan Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Ferdi Sancar, Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Zeynep Alkan, Melis Sabah ve Ataberk Doğan'ın rol aldığı "Kırk Yalan", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.