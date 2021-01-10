Zeynep Alkan yabancı sevgilisi babası Hamdi Alkan'la tanıştırdı! Bakın ne tepki verdi
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yaptığı evlilik açıklamasıyla şaşırttı.
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan geçtiğimiz günlerde ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat olmasıyla gündem olmuştu. Ameliyat sürecini Youtube kanalından paylaşan Alkan, sevenlerini korkutmuştu.
Alkan yaptığı açıklamada "Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum" demişti.
Zeynep Alkan, sevgilisi Wesley Pabis ve kız kardeşi İlknaz Lauren ile Bebek'te görüntülendi.
Basın mensuplarını karşısında gören Alkan "Sağlığım şu an gayet iyi. Biraz yürüyüşe çıktık" dedi.