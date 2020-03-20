Zeynep Alkan Hollanda'dan dönemedi Hamdi Alkan durumunu böyle anlattı

Hamdi Alkan, kızı Zeynep Alkan'ın durumunu şu sözlerle anlattı:

''Uçuşlar durdurulduğu için kızım buraya gelemedi. Evinden dışarı çıkamıyor ama ben moralimi bozmuyorum. Çünkü benim kızım akıllıdır, sadece yumurta yiyerek bile hayatta kalır.''