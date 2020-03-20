Zeynep Alkan Hollanda'dan dönemedi Hamdi Alkan durumunu böyle anlattı
Hamdi Alkan'ın Hollanda'da okuyan kızı Zeynep Alkan, uçuş yasağı nedeniyle Türkiye'ye dönemeyince Hollanda'da kaldı. Hamdi Alkan kızı hakkında bilgi verdi.
Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemedi. İtalya'nın ardından eğitim hayatına Hollanda'da devam eden Zeynep Alkan, Türkiye'ye dönmek istese de uçuş yasağına takıldı.
Hamdi Alkan, kızı Zeynep Alkan'ın durumunu şu sözlerle anlattı:
''Uçuşlar durdurulduğu için kızım buraya gelemedi. Evinden dışarı çıkamıyor ama ben moralimi bozmuyorum. Çünkü benim kızım akıllıdır, sadece yumurta yiyerek bile hayatta kalır.''
Kızı Zeynep Alkan'ın İtalya'da olmamasına sevindiğini söyleyen Alkan sözlerine şöyle devam etti:
''Kendimi bir baba olarak şanslı hissediyorum, çünkü Zeynep geçen yıl Milano’da okuyordu, bu yıl Amsterdam’a geçti. Şimdi sık sık telefonda görüşüyoruz ve ondan günlük rapor alıyorum.''
Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel de virüs salgını nedeniyle kendi evlerinde aldıkları tedbirleri anlattı:
''Terlik altları, kapı kolları ve prizleri gün içinde sık sık siliyorum. Vücut direncimizin artması için glutatyon desteği alıyoruz. Bir de sabah akşam aç karna gümüş suyu içiyoruz.''