Zerrin Tekindor son haliyle çıldırttı takipçileri yeni imajıyla alay etti

Ayrıca Tekindor'un daha da zayıfladığı ise gözlerden kaçmadı. Neredeyse kemikleri sayılan ünlü ismin takipçilerinden hem saç stiline hem de kilosuna tepkiler yağdı. Tekindor'a, "Bir kadının güzelliğini ve zerafetini bozuşunun ispatı bu olsa gerek.." şeklinde yorum geldi.