Zerrin Tekindor son haliyle çıldırttı takipçileri yeni imajıyla alay etti
Son olarak Şahin Tepesi adlı dizi ile ekran karşısına çıkan Zerrin Tekindor'un yeni imajı, ünlü oyuncuyu yaşlı gösterdiği öne sürülerek eleştiri odağı oldu.
Türk ressam ve tiyatro dizi oyuncusu Zerrin Tekindor, aylar sonra bir tiyatro oyunu öncesinde görüntülendi. Oğlu Hira Tekindor'un çevirmenliğini üstlendiği tiyatro oyununa katılan Zerrin Tekindor, yeni saç stiliyle dikkat çekti. Usta oyuncu, daha önce kumral olan saçlarını gri renge boyattı.
Ayrıca Tekindor'un daha da zayıfladığı ise gözlerden kaçmadı. Neredeyse kemikleri sayılan ünlü ismin takipçilerinden hem saç stiline hem de kilosuna tepkiler yağdı. Tekindor'a, "Bir kadının güzelliğini ve zerafetini bozuşunun ispatı bu olsa gerek.." şeklinde yorum geldi.
Zerrin Tekindor kimdir?: 1964 yılında Burhaniye’de doğan Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.
Bu tarihte Adana Devlet Tiyatrosuna Stajyer Sanatçı olarak gitmiş, 1987 yılında da Ankara Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul’da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır.