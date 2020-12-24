Zerrin Tekindor Avustralya'dan paylaştı kanguru beslediği anlara beğeni yağdı
Zerrin Tekindor, bir süredir Avustralya'da tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından da tatiline dair anlarını paylaşıyor.
Avustralya'da tatil yapan Zerrin Tekindor, bu sıralar ekranlardan uzak tatilin keyfini çıkarıyor. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından da tatile dair fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Tekindor, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Keyifli anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Tekindor, bir kanguruyu elleriyle beslerken poz verdi.
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56 yaşındaki Zerrin Tekindor'un gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
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İşte Zerrin Tekindor'un Avustralya tatilinden fotoğraflar...
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