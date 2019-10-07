Zerrin Özer'i dolandıran kocası Murat Akıncı Gönül Yazar'ı da dolandırmak istemiş

Gönül Yazar, herkesi şaşkına çeviren olayı şu sözlerle anlattı:

Benim başıma gelmez: "Zerrin Özer'in başına gelen benim başıma gelmez. O adam (Murat Akıncı) 7 sene evvel beni de yokladı. Ben 6 Mayıs'ta sizin programa geldiğimde anlatacaktım ama o gün program kısa kesildiği için anlatamadım.