Zerrin Özer'i dolandıran kocası Murat Akıncı Gönül Yazar'ı da dolandırmak istemiş
Zerrin Özer'in 36 saat evli kalıp dolandırıcı çıktığı eşi Murat Akıncı, Gönül Yazar'ı da dolandırmak istedi.
Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda Murat Akıncı ile hayatını birleştirmiş ve hayatının şokunu yaşamıştı. Evliliğinin ertesi günü evlendiği Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu öğrenen Özer, şok yaşamış, önce inanamak istemese de ortaya çıkan gerçeklerin ardından boşanma kararı almıştı.
Gönül Yazar, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparken yanlışlıkla tüm şifrelerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı paylaşınca Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa adlı magazin programının sunucularının uyarmasıyla yanlışlığı fark eden Yazar, fotoğrafı hemen kaldırttı. Konuyu anlatmak için 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Yazar, Zerrin Özer'in evlendikten 36 saat sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'nın kendisini dolandırmak istediğini anlattı.
Sunucularla sohbet ederken kendisinden yaşça küçük sevgilisi hakkında konuşan Yazar, hayranlarının 'Sen de Zerrin Özer gibi olursun evlenme' yorumlarına sitem ederken şaşkına çeviren bir itirafta bulundu. Yazar, Zerrin Özer'in nikah masasına oturduğu kişinin 36 saat sonra dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendikten sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'nın kendisini dolandırmak istediğini anlattı.
Gönül Yazar, herkesi şaşkına çeviren olayı şu sözlerle anlattı:
Benim başıma gelmez: "Zerrin Özer'in başına gelen benim başıma gelmez. O adam (Murat Akıncı) 7 sene evvel beni de yokladı. Ben 6 Mayıs'ta sizin programa geldiğimde anlatacaktım ama o gün program kısa kesildiği için anlatamadım.