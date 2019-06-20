Zerrin Özer'e bir darbe daha! Murat Akıncı çıplak fotoğraflarını göndermiş
Geçtiğimiz pazar günü Zekeriyaköy'deki evindeMurat Akıncı'yla evlenen ancak daha sonra genç damadın hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarıyla boşanma kararı alan Zerrin Özer, önceki akşam hastaneye kaldırılmıştı. Murat Akıncı, sosyal medya fenomenine çıplak fotoğraflarını yollamış.
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden 61 yaşındaki Zerrin Özer, geçtiğimiz pazar günü Zekeriyaköy'deki evinde kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı'yla evlenmişti. Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğu iddiaları sonrasında harekete geçen Zerrin Özer, boşanma kararı almıştı.
Boşanma kararının ardından evinden çıkmayan ve zor günler geçiren Zerrin Özer, panik atak krizi geçirerek fenalaştı ve ünlü şarkıcı önceki akşam apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
Yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi şikayetiyle Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Özer’in menajeri Kemal Aslan, şu açıklamayı yapmıştı; "Zerrin Hanım iki üç gündür büyük üzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. 112 ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor. 3-4 saattir buradayız"
Yaşanan bu gelişmelerin ardından sosyal medya fenomeni Hakan Kakız, şok bir açıklamada bulunu ve şu ifadeleri kullandı;