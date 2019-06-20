Zerrin Özer'e bir darbe daha! Murat Akıncı çıplak fotoğraflarını göndermiş

Yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi şikayetiyle Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Özer’in menajeri Kemal Aslan, şu açıklamayı yapmıştı; "Zerrin Hanım iki üç gündür büyük üzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. 112 ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor. 3-4 saattir buradayız"