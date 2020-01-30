Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı dolandırıcılık iddiaları şoke etmişti

Sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz Haziran 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarının yayılmasıyla birçok kadın 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia etti. Eşinin kendisine birçok konuda yalan söylediğini öğrenen Özer, bu sabah boşandı.