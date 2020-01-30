Zerrin Özer ve Murat Akıncı boşandı dolandırıcılık iddiaları şoke etmişti
36 saatlik evliliği süresince şok üstüne yaşayan şok yaşayan Zerrin Özer, dolandırıcı Murat Akıncı'dan boşandı.
Sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz Haziran 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarının yayılmasıyla birçok kadın 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia etti. Eşinin kendisine birçok konuda yalan söylediğini öğrenen Özer, bu sabah boşandı.
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının haberine göre, Zerrin Özer, dava açtıktan 6 ay sonra Murat Akıncı'dan boşandı. Taraflar birbirlerinden maddi ve manevi talepte bulunmadı.
Peki, neler olmuştu?
Zerrin Özer, "Bana bebek gibi bakıyor" dediği Murat Akıncı ile evlenmişti. Ancak bu evlilik, kısa süre içerisinde bir kabusa dönüştü. Nedeni ise Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunun ortaya çıkması ve mağdur kadınların itiraflarıydı.
Aynı zamanda Akıncı'nın, Adnan Oktar'ın da müridi olduğu da gün yüzüne çıkmıştı. Murat Akıncı hakkında gerçekleri öğrenen Zerrin Özer, boşanma kararı aldığı Murat Akıncı ile annesi Sevilay Ünal hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.