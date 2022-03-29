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Zerrin Özer vasiyetini açıkladı ölümünden sonra istemediklerini saydı Zerrin Özer kaç yaşında

Zerrin Özer vasiyetini açıkladı ölümünden sonra istemediklerini saydı Zerrin Özer kaç yaşında

Geçtiğimiz aylarda ölen köpeğinin arkasından hüngür hüngür ağlayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçı Zerrin Özer, son röportajında vasiyetinden bahsetti.

Zerrin Özer vasiyetini açıkladı ölümünden sonra istemediklerini saydı Zerrin Özer kaç yaşında

Başarılı sanatçı Zerrin Özer, son röportajında vasiyetinden bahsetti. Öldükten sonra film, okul ve anne gecesi gibi etkinliklerin yapılmamasını isteyen Özer, "Ben vefat ettikten sonra adımdan kimse faydalanmasın" dedi.

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Zerrin Özer vasiyetini açıkladı ölümünden sonra istemediklerini saydı Zerrin Özer kaç yaşında

Geçtiğimiz aylarda ölen köpeğinin arkasından hüngür hüngür ağlayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçı Zerrin Özer, Magazin D programına sessizliğini bozdu. Sanatçı bu zamana kadar açıklamadığı vasiyetini açıkladı.

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Zerrin Özer vasiyetini açıkladı ölümünden sonra istemediklerini saydı Zerrin Özer kaç yaşında

Öldükten sonra kimsenin adından faydalanmasını istemediğini belirten Zerrin Özer, Zerrin'i anma gecesi, Zerrin filmi, Zerrin şarkıcı okulu gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi. 

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Zerrin Özer vasiyetini açıkladı ölümünden sonra istemediklerini saydı Zerrin Özer kaç yaşında

Bu zamana kadar kendi çabalarıyla bir yerlere geldiğini söyleyen şarkıcı, "Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimseni faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi " dedi.

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