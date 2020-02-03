Zerrin Özer Photoshop kurbanı oldu özür dilemek zorunda kaldı

''Tabi ki ben ne anlarım Photoshop’tan ha ha ha… Kızmışsınız bana ‘O ışık ney?’ zannedersin resmim uzaydan gelmişim gibi… Vah vah vah özür dilerim. Ne bileyim ışık ve de çizgiler kapansın diye, ben işte anca böyle yaparım.''