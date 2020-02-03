Zerrin Özer Photoshop kurbanı oldu özür dilemek zorunda kaldı
Geçtiğimiz hafta dolandırıcı Murat Akıncı'dan boşanan Zerrin Özer, Photoshop kurbanı olunca özür dilemek zorunda kaldı.
Geçtiğimiz hafta hakkında birçok dolandırıcılık iddiası bulunan, 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile 32 saat evli kalmanın ardından boşanma kararı alan Zerrin Özer, sosyal medya takipçilerinin sitemine maruz kaldı. Sosyal medyayı genellikle sahne aldığı mekanları duyurmak için kullanan ünlü sanatçı, filtre uyguladığı bir selfiesini takipçilerinin beğenisine sundu.
Takipçilerinden filtreyi çok yoğun uyguladığı için ifadesinin değiştiği yönünde eleştiriler alan Zerrin Özer, yaptığı farklı bir paylaşımda içini döktü ve paylaşımına gelen yorumların kendisini nasıl etkilediğini anlattı.
''Dikkat dikkat! Bundan önceki resme bayılmışsınız ha ha ha ha yani benim canlarım şaşırmış ‘Nefret etmişsiniz’ ben de anlamadım. ‘Bu nasıl bir resim! Zerrin nerede?’ dedim. Ha ha ha ( OYYYY ÖLEM SİZE) Haklısınız tabi…''
''Tabi ki ben ne anlarım Photoshop’tan ha ha ha… Kızmışsınız bana ‘O ışık ney?’ zannedersin resmim uzaydan gelmişim gibi… Vah vah vah özür dilerim. Ne bileyim ışık ve de çizgiler kapansın diye, ben işte anca böyle yaparım.''