Zerrin Özer ile sadece 36 saat evli kalan Murat Akıncı'nın talebi reddedildi!
Murat Akıncı'yla evlenen ancak daha sonra genç damadın hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarıyla boşanma kararı alan Zerrin Özer ve Akıncı skandalında yeni bir gelişme yaşandı.
Zerrin Özer geçtiğimiz haftalarda Murat Akıncı ile evlenmiş ve evliliğin hemen ardından Özer, boşanma kararı almıştı. Nedeni ise Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunun ortaya çıkması ve mağdur kadınların itiraflarıydı. Aynı zamanda Akıncı'nın, Adnan Oktar'ın da müridi olduğu da gün yüzüne çıkmıştı.
Hatta sosyal medya fenomeni Hakan Kakız, şok bir açıklamada bulunarak Murat Akıncı'nın eskiden kendisine aşık olduğunu ve çıplak fotoğraflarını attığını iddia etmişti.
Murat Akıncı, bu iddialarla ilgili Seda Akkaya ve internet fenomeni Hakan Kakız’dan korunmak için dava açtı.
Murat Akıncı dilekçesinde “Gerçek dışı açıklamalar nedeniyle ben ve eşime karşı psikolojik şiddet uygulanmıştır. Benim adıma açılmış herhangi bir dolandırıcılık davası da yoktur” dedi.