Zerrin Özer fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı!
Geçtiğimiz günlerde Murat Akıncı'yla evlenen ancak daha sonra genç damadın hakkında çıkan dolandırıcılık iddialarıyla boşanma kararı alan Zerrin Özer, dün akşam hastaneye kaldırıldı.
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden 61 yaşındaki Zerrin Özer, geçtiğimiz pazar günü Zekeriyaköy'deki evinde kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı'yla evlenmişti. Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğu iddiaları sonrasında harekete geçen Zerrin Özer, boşanma kararı aldı.
Ünlü sanatçı haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi. İşte Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan’ın açıklaması: Değerli basın mensupları; 16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.
Boşanma kararının ardından evinden çıkmayan ve zor günler geçiren Zerrin Özer, panik atak krizi geçirerek fenalaştı ve ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı.
Yüksek tansiyon ve baygınlık geçirmesi şikayetiyle Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Özer’in menajeri Kemal Aslan ilk açıklamayı yaptı.