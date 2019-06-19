Zerrin Özer fenalaştı apar topar hastaneye kaldırıldı!

Ünlü sanatçı haberler üzerine boşanma kararı aldığı söyledi. İşte Zerrin Özer'in menajeri Kemal Aslan’ın açıklaması: Değerli basın mensupları; 16 Haziran Pazar günü evlenen Zerrin Özer ve Murat Akıncı hakkında iki gündür basında yer alan haberlerle birlikte evlilik birliğinin temelden sarsıldığı görülmüştür. Zerrin Özer, boşanma kararını açıklamıştır. Gerekli yasal süreç için işlemler tarafımızdan başlatılmıştır.