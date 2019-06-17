Zerrin Özer 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akınca ile evlendi
Türk pop müziğinin güçlü seslerinden 61 yaşındaki Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Murat Akınca ile dün akşam dünya evine girdi.
26 kilo vererek yeni bir görünüme kavuşan 61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, yakın zamanda nikah masasına oturacağını açıklamıştı. Zerrin Özer, 34 yaşındaki sevgilisi Murat Akınca dün akşam evlendi.
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61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, Murat Akınca sevgilisiyle hayatını birleştirirken çiftin düğününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
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Zerrin Özer'in Zekeriyaköy'deki villasının bahçesinde yakın arkadaş ve akrabalarının katıldığı düğün töreninde renkli görüntüler oluştu.
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Yaklaşık 100 davetlinin katıldığı düğünde çifti Şehrazat, Ahmet San, Seda Akay, Kemal Aslan, Suadiye ve Özgür Aras da yalnız bırakmayan isimler arasında yer aldı.
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